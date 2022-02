Gli appuntamenti di Carnevale a Vermiglio e Ponte di Legno

domenica, 27 febbraio 2022

Ponte di Legno – Appuntamenti di Carnevale tra oggi e martedì a Ponte di Legno (Brescia) e Vermiglio (Trento).

Oggi a Vermiglio è in programma “El Carneval de Vermei“, con inizio sfilata dalle 14 presso il piazzale di fronte all’albergo Vittoria ed arrivo in piazza a Fraviano. Non ci saranno i tradizionali carri allegorici ma è assicurata la festa per i bambini e le famiglie, con un pomeriggio in compagnia ed allegria.

A Ponte di Legno doppio evento: il primo è in programma domani – lunedì 28 febbraio – con inizio alle 20.45 – alla partenza della cabinovia Ponte di Legno-Tonale con musica e animazione, fiaccolata dei maestri di sci e baby fiaccolata. Il secondo appuntamento è in calendario martedì 1 marzo: ritrovo alle 14.30 presso l’oratorio in via Sora e sfilata fino a piazza XXVII Settembre dove andrà in scena lo spettacolo “Otto il Bassotto”. Saranno inoltre premiate le maschere più originali, infine musica e animazione con dolce regalo per tutti i bambini.

In Valle Camonica sono numerosi gli appuntamenti di Carnevale di questo pomeriggio: Piancogno è in programma il “Carnevaliamo” all’oratorio di Cogno, eventi anche negli oratori di Pian Camuno, Edolo e Pisogne. Feste all’aperto a Malonno in piazza Maria Ausiliatrice e Rino di Sonico in piazza don Cauzzi; Invece a Valle di Saviore dell’Adamello la festa è organizzata in palestra, con inizio alle 20:30.