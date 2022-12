Festa di fine anno con musica e fiaccolata a Ponte di Legno

sabato, 31 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Festa di fine anno e inizio 2023 con numerosi appuntamenti a Ponte di Legno (Brescia) e al Passo Tonale. Dal tardo pomeriggio sono in cartellone musica e fiaccolate dei maestri di sci.

Dalle 17 alle 19 animazione e musica in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, alle 19 fiaccolata dei maestri di sci con arrivo davanti alla cabinovia, a seguire lo spettacolo pirotecnico e dalle 22 alle 2 festa in piazza.

La musica sarà protagonista in piazza a Ponte di Legno col Winter Music Festival: In The Mood & Ilaria Perletti si esibiranno dalle 17:30 di domani in piazza XXVII Settembre mentre il 2 gennaio sarà la volta di Ladiesgang.

Poi concerti al Palazzetto dello Sport, con lo Snow Birth: questa sera esibizione di Merk & Kremont, UDJ e Rudeejay, mentre sabato 7 gennaio sarà il turno di Gabry Ponte.

Le fiaccolate proseguiranno al Tonale: domani – 1 gennaio – sulla pista Alpe Alta al Passo Tonale: la fiaccolata in programma ieri sera è stata rimandata a causa della scarsa visibilità e venerdì 6 gennaio – sempre alla 21 – fiaccolata sulla pista Paradiso.