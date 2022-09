Elezioni politiche 2022: tutti i candidati nella provincia di Trento

venerdì, 23 settembre 2022

Trento – Domenica 25 settembre tornata elettorale per il nuovo Parlamento. In provincia di Trento i 414mila elettori, divisi in 528 sezioni elettorali, sono chiamati per scegliere tra gli 82 candidati, rispettivamente 45 nel collegio plurinominale regionale della Camera dei Deputati e 37 nei cinque collegi uninominali (tre al Senato e due alla Camera). Urne aperte dalle 7 alle 23.

UNINOMINALI SENATO

Sei i candidati per il collegio uninominale del Senato di Trento che copre i territori di Valle dei Laghi, Val di Cembra, Valli di Non e Sole, Rotaliana, per un totale di 178mila elettori: Paolo Binotto (M5S), Patrizia Pace (SVP-PATT), Mattia Maistri (Italia Sovrana e Popolare), Valeria Allocati (Unione Popolare), Pietro Patton (alleanza di centrosinistra e Azione-Italia Viva), Martina Loss (centrodestra).

Sette i candidati nel collegio uninominale del Senato di Rovereto che comprende Alto Garda, VAllagarina, Rendena e Giudicarie (140mila elettori): Giulio Angelini (M5S), Susanna Fantini (Vita), Stefano Bresciani (SVP-PATT), Giovanna Giugni (Italia Sovrana e Popolare), Claudio della Volpe (Unione Popolare), Donatella Conzatti (alleanza centrosinistra e Azione-Italia Viva), Michaela Biancofiore (centrodestra).

Valsugana, Tesino, Valli di Fiemme e Fassa e Primiero sono coinvolti nel collegio uninominale del Senato di Pergine con 97mila aventi diritto: la sfida è tra Rosa Michela Rizzi (M5S), Roberta Bergamo (SVP-PATT), Roberto cappelletti (Italia Sovrana e Popolare), Giuliano Pantano (Unione Popolare), Michele Sartori (centrosinistra e Azione-Italia Viva) e Elena Testor (centrodestra).

UNINOMINALI CAMERA

Due soli collegi uninominali alla Camera dopo il taglio dei parlamentari: il collegio di Trento ha come territorio di competenza anche Rotaliana, Val di Non, Val di Sole, Primiero, Val di Fiemme, Val di Fassa, Val di Cembra, per un totale di 210mila elettori che potranno scegliere tra Roverto Sani (Italia Viva-Azione), Gianfranco Merlin (Italia Sovrana e Popolare), Rudi Tranquillini (M5S), Andrea de Bertoldi (centrodestra), Lorenzo Ossanna (SVP-PATT), Eliana Pecorari (Vita), Sara Ferrari (centrosinistra), Ivo Cestari (Unione Popolare), Martina Battan (Italexit).

Il collegio di Rovereto invece coprirà anche Vallagarina, Alto Garda, Ledro, Giudicarie, Rendena, Valsugana (206mila elettori): presenti Alessia Tarolli (Azione-Italia Viva), Michele Berti (Italia Sovrana e Popolare), Maurizio Dal Bianco (M5S), Vanessa Cattoi (centrodestra), Elena Albertini (SVP-PATT), Tommaso Pappalardo (Vita), Michela Calzà (centrosinistra), Irene Castellani (Unione Popolare), Maurizio Bisoffi (Italexit).

PLURINOMINALE REGIONALE CAMERA

Tre i deputati nel collegio plurinominale regionale della Camera, di seguito l’elenco completo dei candidati:

Azione/Italia Viva

– Massimiliano Mazzarella

– Rita Zambanini

– Doriano Valer

Italia Sovrana e Popolare

– Maria Cristiano

– Federico Monegaglia

– Maria Rosa Avellino

Movimento 5 Stelle

– Rudi Tranquillini

– Monica Pizzuto

– Maurizio Dal Bianco

Lega

– Diego Binelli

– Vanessa Cattoi

– Filippo Maturi

Noi Moderati

– Antonella Biancofiore

– Maurizio Perego

– Tiziana Piccolo

Fratelli d’Italia

– Alessia Ambrosi

– Marco Galateo

– Francesca Gerosa

Forza Italia

– Maria Valentina Vezzali

– Luigi Masato

– Bruna Cunaccia

SVP-PATT

– Dieter Steger

– Daiana Boller

– Mauro Agosti

Vita

– Renate Holzeisen

– Francesco Cesari

– Eliana Pecorari

Impegno Civico

– Vincenzo D’Ottavio

– Giulia Zenni

– Marco Ricucci

Alleanza Verdi-Sinistra

– Roberta Rigamonti

– Mirko Carotta

– Renza Bollettin

Partito Democratico

– Sara Ferrari

– Luca Zeni

– Sara Endrizzi

+Europa

– Fabio Valcanover

– Uta Radakovich

– Matthias Cologna

Unione Popolare

– Grazia Francescatti

– Francesco Alberti

– Patrizia Rigotti

Italexit

– Stefano Puzzer

– Concetta Caschetto

– Gennaro Brancaccio