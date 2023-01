Deboli nevicate in Trentino: le previsioni di oggi e domani

lunedì, 16 gennaio 2023

Trento – In Trentino – secondo le previsioni di meteotrentino, – dal pomeriggio sera di oggi, a cominciare da ovest, si prevedono deboli nevicate oltre 500 metri circa e localmente anche a quote inferiori. Sono attesi mediamente 5 – 10 centimetri o più di neve oltre i 700 metri circa e quantitativi generalmente inferiori a quote inferiori. Durante la prossima notte e domani mattina c’è una bassa probabilità di precipitazioni.

Invece tra domani pomeriggio e mercoledì mattina si attendono precipitazioni deboli o al più moderate diffuse e nevose anche in Valsugana e probabilmente anche in Valle dell’Adige. Sono attesi mediamente 5 – 10 centimetri o più di neve con i quantitativi maggiori a quote elevate e sui settori meridionali.

In seguito e fino a domenica si prevede l’arrivo di freddi venti settentrionali, a tratti forti, con temperature sotto la media; non è esclusa la possibilità di deboli o debolissime nevicate anche a quote basse.