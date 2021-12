Coronavirus, i dati in Lombardia. Trentino con 31mila vaccinazioni tramite la “maratona”

domenica, 5 dicembre 2021

Trento – In Lombardia sono 2.628 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia. Otto i nuovi decessi, preoccupano le ospedalizzazioni avvicinandosi alle soglie da zona gialla: 955 i pazienti nei reparti ordinari, 124 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in totale sono 38.848 (+1.854).

LA SITUAZIONE IN TRENTINO E LA MARATONA VACCINALE

Sono 197 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati su oltre 9.300 tamponi analizzati ieri. In crescita il numero dei pazienti ricoverati che raggiungono quota 67 (di cui 8 in rianimazione), frutto di 4 dimissioni e 13 nuovi ingressi in ospedale. Per quanto riguarda le guarigioni, aumentano di 174 unità e salgono a 49.677 da inizio pandemia.

Più nel dettaglio, dai dati del bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, emerge che 113 casi sono stati rilevati dal molecolare (su 1.101 test effettuati) e gli altri 84 con tampone antigienico (su 8.227 test effettuati). I molecolari poi confermano 191 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nessun decesso anche oggi, mentre tra i nuovi positivi, la maggior parte risulta asintomatico (110 casi) e il resto pauci-sintomatico, eccetto un ricoverato in alta intensità e 9 in media intensità. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la fascia 0-5 anni, ben 51 la fascia 40-59 anni e 43 tra i 19 e 39 anni. In tutte le fasce d’età c’è almeno un positivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamattina sono arrivate a quota 880.024, delle quali 379.816 seconde dosi e 78.723 terze dosi.

Maratona vaccinale

Più di 31mila le persone vaccinate, 762 le prime dosi e 57 mila le prenotazioni: questi i numeri totali della maratona vaccinale del Trentino, arrivata oggi al suo secondo giorno. In dettaglio alle ore 18 di oggi erano 26.651 le vaccinazioni con prenotazione oltre a 4.632 somministrazioni a persone senza prenotazione. Le prenotazioni per il periodo della maratona hanno raggiunto ora il numero totale di 57 mila, di cui 3.477 per effettuare le prime dosi.

Da lunedì 6 dicembre l’accesso diretto ai vari centri vaccinali della provincia sarà dalle ore 14 e fino alle ore 24 tranne Tonadico, Malé e Sèn Jan che chiuderanno alle ore 18. Negli ospedali e Rsa l’accesso è previsto solamente su prenotazione.

Per coloro che intendono vaccinarsi senza prenotare si consiglia per la zona di Trento di recarsi al centro vaccinale di Lavis operativo sulle 24 ore e per gli altri centri vaccinali di preferire la fascia pomeridiana dopo le ore 18. In ogni caso a nessuno sarà negata la vaccinazione

Si ricorda che per effettuare la vaccinazione devono essere trascorsi 150 giorni (cinque mesi) dall’ultima somministrazione. Possono prenotare la dose «booster» di richiamo (terza dose) tutti gli over 18. Chi ha più di 12 anni e non ha ancora iniziato il ciclo vaccinale può prenotare prima e seconda dose. Le persone che hanno già un appuntamento fissato dopo l’8 dicembre possono anticipare la terza dose senza disdire il vecchio appuntamento (attraverso la card «anticipo dose booster»)

Per prenotare basta collegarsi al CUP online dell’azienda sanitaria all’indirizzo: https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home. Il sistema di prenotazione CUP verifica l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose.

Al momento della vaccinazione è importante portare con sé la tessera sanitaria, il modulo del consenso e la scheda anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 sono scaricabili dal sito dell’Azienda sanitaria: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19