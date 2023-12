Battesimo per la nuova seggiovia Valena al Passo Tonale

sabato, 2 dicembre 2023

Passo Tonale – Battesimo sotto una fitta nevicata per la nuova seggiovia Valena al Passo Tonale. Nella giornata odierna complice la neve, gli sciatori si sono concentrati al Tonale e in Valbiolo, in centinaia ne hanno approfittato per provare la nuova seggiovia “Valena”, sei posti, contro i quattro di quella andata “in pensione”, ad agganciamento automatico con seggiole riscaldate, cupole e barra bloccante per la sicurezza dei bambini con una capacità di portata di 3.000 persone ora.

Il Comprensorio Ponte di Legno-Tonale si è arricchito di una nuova seggiovia, fondamentale per la skiarea e in funzione due sere alla settimana per lo sci notturno. Sci Club e appassionati, sfidando le proibitive condizioni meteo, si sono ritrovati sulle piste aperte al Tonale nelle giornata che di fatto ha aperto la stagione invernale ed hanno avuto la possibilità di testare le seggiole riscaldate.

“La seggiovia Valena è la novità della skiarea di quest’inverno – afferma Davide Panizza, presidente della Carosello Spa – si è trattato di un investimento importante per incrementare la portata e offrire un servizio sempre migliore agli sciatori”. “Abbiamo aperto secondo un programma ormai consolidato, prima al Presena e ora al Tonale – aggiunge Davide Panizza, presidente della Carosello Spa – . La neve delle ultime ore e il freddo ci consentiranno di aprire altre piste nei prossimi giorni”.

I dati sono di segno positivo: nel comprensorio PontediLegno-Tonale le prenotazioni, secondo quanto raccolto dagli operatori turistici, sono in aumento nella prima decade di dicembre, con un crescente interesse per la vacanza sulla neve.