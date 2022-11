A Vermiglio ritorna il ciclocross: aperte le prevendite per la Coppa del Mondo

sabato, 19 novembre 2022

Vermiglio – In Val di Sole, la voglia di grande ciclismo non viene mai meno, in ogni periodo dell’anno. Sabato 17 dicembre saranno nuovamente Vermiglio e la valle trentina ad ospitare la tappa italiana della Coppa del Mondo di ciclocross nella location unica dei Laghetti di San Leonardo. Foto @Daniele Molineris.

Proprio la Val di Sole ha ospitato, l’anno scorso, l’atteso ritorno della Coppa del Mondo in Italia, e lo spettacolo sulla neve – unico evento al mondo pensato per essere disputato su fondo bianco – ha acceso la speranza di vedere un giorno il ciclocross ai Giochi Olimpici Invernali, scrivendo nel contempo una pagina di storia della disciplina.

Il comitato organizzatore di Grandi Eventi Val di Sole, assieme ad APT Val di Sole con il coordinamento di Flanders Classics e il supporto del Consorzio Pontedilegno-Tonale, ha aperto le prevendite di biglietti online sul sito valdisolebikeland.com.

I ticket per la giornata di sabato 17 dicembre sono in vendita al prezzo di 15 euro, con ingresso gratuito sotto i 12 anni di età previa registrazione sulla piattaforma di ticketing.

Lo scorso anno si aggiudicarono la tappa di Coppa del Mondo a Vermiglio il belga Wout Van Aert e l’olandese Fem Van Empel, quest’ultima al termine di una battaglia senza esclusione di colpi con la campionessa olandese Marianne Vos.

Il programma per quest’anno prevede le prove libere nella giornata di venerdì 16 dicembre e le gare al sabato. La prova Donne Elite scatterà alle 13, seguita da quella Uomini Elite alle 14.30.

Quest’anno a Vermiglio ci sarà spazio anche per gli eventi collaterali che accompagneranno spettatori e visitatori, arricchendo di musica e divertimento la magica atmosfera invernale della Val di Sole.