Allerta maltempo in Trentino Alto Adige fino a domani sera

lunedì, 27 giugno 2022

Trento – Allerta maltempo. Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 giugno, alla mezzanotte di domani su tutto il territorio Trentino Alto Adige è in arrivo il maltempo. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla), per temporali. Le infiltrazioni di aria instabile potrebbero favorire, specie sui settori occidentali, lo sviluppo di temporali isolati o al più sparsi: la probabilità di sviluppo dei temporali è prevista bassa ma, in caso di sviluppo, i temporali potrebbero risultare intensi con grandine, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e possibili precipitazioni abbondanti in poco tempo. Domani, martedì 28 giugno 2022, è atteso il passaggio di un fronte freddo con precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco; la fase più intensa è attesa nella serata di martedì quando sono probabili precipitazioni abbondanti o localmente molto abbondanti, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nella notte o nelle prime ore di mercoledì.

Si ritengono possibili: erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide; forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni.

Si potranno verificare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

L’invito è a porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo, ed evitando l’avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; – comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Durante un’ondata di caldo è bene fare attenzione a due cose nell’alimentazione: da una parte bisogna rimanere leggeri per non affaticare ulteriormente il corpo, dall’altra è necessario che gli alimenti forniscano molti liquidi. Dunque si consiglia di assumere alimenti leggeri ed evitare quelli grassi, fritti, molto lavorati, piccanti o molto dolci. Scegliete alimenti ricchi di acqua e sali minerali come frutta e verdura, minestre non troppo calde, pasta, riso e pesce. Ricordatevi anche di mangiare in orari regolari.

I fenomeni meteorologici e gli eventi naturali in Alto Adige sono stati valutati quotidianamente dal Centro di allerta provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile a partire dalla metà di settembre dello scorso anno e pubblicati come rapporto sulla situazione di allerta. La base per la valutazione è costituita dalle previsioni dei meteorologi, sulla base delle quali gli idrologi, i geologi e l’autorità forestale valutano la situazione e quindi l’eventuale pericolo di eventi naturali. Con questi dati e informazioni, il Centro provinciale di allerta prepara e pubblica il rapporto sulla situazione di allerta.

Il rapporto sulla situazione di allerta, al quale ci si può abbonare, è pubblicato quotidianamente dal Centro provinciale di allerta. Nel rapporto sulla situazione di allerta, la valutazione del potenziale di pericolo di eventi meteorologici e fenomeni naturali imminenti viene mostrata attraverso quattro livelli di allerta con colori semaforici: verde se non c’è potenziale di pericolo, giallo per un potenziale di pericolo basso, arancione per un potenziale di pericolo moderato e rosso per un potenziale di pericolo elevato; il grigio è usato per fenomeni o eventi per i quali non è stata fatta alcuna valutazione.

Per rispondere alla domanda Cosa fare in caso di temporali, ondate di calore, incendi boschivi, frane e cadute di massi, alluvioni, tempeste, la Protezione Civile ha stilato delle raccomandazioni comportamentali affinché ognuno possa prepararsi adeguatamente e comportarsi correttamente, contribuendo così alla propria sicurezza e a quella degli altri. Sempre secondo il motto: “Informati e preparati”.