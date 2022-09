Valdidentro: la mostra “Adda in volo” fa tappa a Premadio

sabato, 10 settembre 2022

Valdidentro – Mostra “Adda in volo“, dopo Sondrio, Morbegno e Tirano, fa tappa a Premadio, in Valdidentro (Sondrio). La mostra, allestita grazie all’iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri, di quello degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Pianificatori della Provincia di Sondrio e della Società Economica Valtellinese, offre ai visitatori la possibilità di scoprire l’incanto del fiume Adda e dei suoi affluenti da un’inedita prospettiva aerea.

Le foto realizzate con un drone da Vincenzo Martegani consentono, infatti, di analizzare il fiume sotto diversiaspetti: paesaggistico, ingegneristico, artistico e naturalistico che man mano si presentano lungo l’itinerario e i rapporti con la produzione dell’energia, le reti della mobilità e la vocazione a un turismo sostenibile. È prevista l’esposizione di 45 immagini, ognuna delle quali commentata con scritti realizzati da soggetti che hanno sensibilità e formazioni diverse. Si realizza così una promozione del territorio che va oltre la tradizionale enogastronomia, ma abbraccia anche gli aspetti storici, culturali ed economici.

Dal rivolo dell’Alpisella che dà origine al fiume al punto in cui l’Adda confluisce nel Lago di Como, il corso d’acqua e i versanti entro i quali scorre non vengono soltanto catalogati in modo didascalico, ma diventano autentici spunti di riflessione.

La mostra resterà aperta fino al 30 settembre con il seguente orario: da giovedì a sabato dalle 16 alle 19 presso la Ferriera Corneliani, via Forni 2, Premadio di Valdidentro (Sondrio).