Trento: presentazione del libro “Suoni vaganti in transumanza” di Pattini

Trento – Presentazione del lib08ro “Suoni vaganti in transumanza” di Alberto Pattini, patrocinato dall’UNESCO di Trento. Domani – giovedì 9 dicembre, alle 17 a Trento nella sala di rappresentanza – primo piano di palazzo Geremia in via Belenzani – sarà presentato il libro con la presenza della pastorella Fiammetta Melis (nella foto), famosa perché durante la chiusura per Covid della scuola seguiva le lezioni in Dad dai pascoli di Samoclevo in Val di Sole.

Il programma, inizio alle 17, saluti del sindaco Franco Ianeselli; introduzione dell’assessora alla cultura, turismo e politiche giovanili Elisabetta Bozzarelli; interventi di Marta Villa prof. di antropologia alpina all’Università di Trento e Verona e di Alberto Pattini.

Interviste di Alberto Pattini alla pastorella Fiammetta Melis, famosa perché durante la chiusura per Covid della scuola seguiva le lezioni in Dad dai pascoli di Samoclevo in Val di Sole e alla pastora nonché assessora del comune di Frassilongo – Garait Angela Laner.

Ingresso libero con green pass sopra i 12 anni e mascherina