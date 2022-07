Spiritus, a Bienno si inaugura l’opera dello scultore Guarnieri

lunedì, 11 luglio 2022

Bienno – Spiritus, l’opera di Duccio Leonardo Guarnieri, giovane ecclettico scultore multimediale, sarà inaugurata sabato 16 luglio a Bienno (Brescia).

“Grazie alla consolidata collaborazione con l’Accademia Santa Giulia di Brescia che ci segnala gli studenti meritevoli e favorisce loro l’opportunità della residenza artistica nel Borgo degli Artisti di Bienno – spiega Daniela Gamboló dell’Associazione Borgo degli Artisti – nell’estate 2021 abbiamo ospitato il giovane scultore multimateriale”.

“Durante la permanenza in Valle Camonica – prosegue – l’artista ha esplorato diversi ambiti lavorativi confrontandosi con alcuni maestri artigiani del luogo e artisti visivi in soggiorno come lui nel centro storico del paese, la ricerca ha avuto il suo focus sulla poetica della trasformazione. L’evoluzione fisica della materia in contrapposizione al respiro spirituale dapprima ha preso forma nella collettiva proposta a luglio in Casa Valiga Dualità dei trionfi con un’opera significativa dove Guarneri ha evidenziato il processo evolutivo interpretando il trionfo della Morte del Petrarca con efficaci multipli in cera sviluppati in progressione temporale fino al termine del periodo espositivo”.

Questo preambolo ha permesso la maturazione dell’opera successiva Spiritus che sarà inaugurata sabato 16 luglio, alle 17:30 in via Carotti a Bienno, quindi l’itinerario da Casa degli Artisti al sentiero della Poia.

Duccio Guarneri è il centro e senza mezzi termini pone se stesso all’interno del bosco, un luogo intimo, protetto dalle fronde come dalla memoria dell’ infanzia e per questo forse, radicato nella roccia, in concreto ci propone il suo calco in cemento, materia volutamente immersa in natura per assumerne le sembianze, per fondersi e confondersi in essa, dove il simulacro dell’aspetto, che gradatamente da visibile diventa invisibile, rimane fortemente depositario dell’identità spirituale. Il messaggio, il pensiero dell’artista sarà da scoprire in una piacevole passeggiata nel verde.