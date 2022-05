PontedilegnoPoesia: 64 opere in concorso, premiazione il 31 luglio

venerdì, 27 maggio 2022

Ponte di Legno – Sessantaquattro opere saranno in concorso a PontedilegnoPoesia 2022, premio nazionale di poesia edita, giunto alla tredicesima edizione: sono di autori provenienti da 14 regioni italiane ma anche dall’estero (Svizzera, Francia e Russia).

La giuria, presieduta da Vincenzo Guarracino e composta da Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso, Vivian Lamarque e Giuseppe Langella, entro il prossimo 20 giugno, dopo la riunione conclusiva, farà conoscere i nomi dei sei vincitori della Selezione di PontedilegnoPoesia, che parteciperanno alla fase finale per la designazione del vincitore assoluto, che andrà ad aggiungersi ad un albo d’oro che comprende i nomi di Franco Loi (2010), Milo De Angelis (2011), Franca Grisoni (2012), Maurizio Cucchi (2013), Giuseppe Grattacaso (2014), Franco Buffoni (2015), Umberto Piersanti (2016), Vivian Lamarque (2017), Giancarlo Pontiggia (2018), Massimo Migliorati (2019), Eva Taylor (2020) e Paolo Ruffilli (2021).

La giuria dovrà anche assegnare il premio alla carriera (istituito nel 2018), che dallo scorso anno ha assunto la denominazione di Premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia alla carriera, in ricordo del grande poeta dialettale milanese, scomparso nel gennaio 2021 e primo vincitore a Ponte di Legno.

L’edizione 2022 di PontedilegnoPoesia avrà luogo il 29 e 30 luglio, una terna di finalisti per ciascuna serata, con premiazione domenica 31 luglio. Oltre ai primi tre premi sarà assegnato anche il consueto riconoscimento stabilito dal pubblico.

PontedilegnoPoesia, da otto anni, è collocato all’interno della rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, organizzata dall’Associazione Pontedilegno-MirellaCultura in collaborazione con Pro loco e Biblioteca Civica. Numerosi sono gli appuntamenti previsti in un calendario che, fra il 23 luglio e il 17 agosto, comprende serate di musica classica, sport, religione, storia, poesia, fotografia, attualità.