Ponte di Legno: Mario Lauro ha chiuso gli eventi di “Una montagna di cultura….”

domenica, 21 agosto 2022

Ponte di Legno – L’affollata conferenza di Mario Lauro sulla storia dell’impero romano dal Milo all’Iran ha chiuso gli eventi “Una montagna di cultura….“. “Pensiamo di aver offerto al pubblico serate interessanti, nella loro varierà di argomenti, e concerti di livello elevato. Siamo soddisfatti e i commenti lusinghieri di molti spettatori ci ripagano di tutti gli sforzi”, Andrea Bulferetti, presidente di Pontedilegno-MirellaCultura, commenta così l’ottava edizione di “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, che si è conclusa al Centro Congressi Mirella, e al cui interno erano collocati la tredicesima edizione di PontedilegnoPoesia e la sesta edizione del festival musicale “Sulle vette dell’armonia”.

Andrea Bulferetti tiene a sottolineare il grande successo che ha avuto questa edizione di PontedilegnoPoesia, che ha collocato nell’albo d’oro Alberto Bertoni, ma anche la qualità dei concerti (Francois-Joel Thiollier, Ramin Bahrami, Guido Rimonda e la Camerata Ducale, i giovani Julian Kainrath e Luigi Carroccia) e la scelta di location inusuali per due appuntamenti concertistici all’aperto: “ho fortemente voluto quello di Giulia Rimonda al camposanto di Ponte di Legno (nella foto) perché ritengo giusto che si ricordi, anche in modo non abituale, chi non c’è più. A giudicare dalla risposta della gente, molti hanno condiviso questa idea”. Risposta straordinariamente positiva che c’è stata anche a Case di Viso per il concerto fra le baite di Guido Rimonda.

“Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, che MirellaCultura ha organizzato in collaborazione con Pro Loco e Biblioteca Civica, si è chiusa con l’abituale, affollata conferenza-incontro di Mario Lauro – manager industriale che una volta in pensione si è dedicato a coltivare la sua passione per la storia antica – sul tema “L’impero romano dal Nilo all’Iran: storia ed archeologia”. E’ stata un’ora di interessante percorso attraverso la storia dell’impero romano con ricchezza di immagini, ricavate da tanti viaggi in terre particolarmente amate dal relatore e da sua moglie Liliana.

E con alcune curiosità, a corredo, come quelle riguardanti le cause di morte dei 73 imperatori romani: soli 7 per vecchiaia, 13 per malattia ma anche 6 per suicidio e ben 47 di morte violenta.