Motori e musica: Darfo Boario Terme capitale dello show del Camunia Rally

lunedì, 12 febbraio 2024

Darfo Boario Terme – Il prossimo Camunia Rally vestirà abiti nuovi, abiti della festa. Nello scalare l’ennesimo gradino qualitativo, i promotori della scuderia New Turbomark hanno allargato il loro raggio d’azione spostando la sede logistica a Darfo Boario Terme, principale centro della Valle Camonica con i sui 15mila abitanti. Da lì avranno sviluppo tutte le operazioni di gara e da lì la direzione potrà gestire con maggior coinvolgimento tutta la logistica della competizione.

Il luogo deputato a quartier generale è il Centro Congressi che con la sua area esterna di 5000 metri quadrati, ospiterà il parco assistenza mentre le attrezzate sale interne saranno adibite a direzione gara, centro classifiche e sala stampa. Un salto di qualità non indifferente per una competizione in continua crescita: partita con il format rallyday, la gara si è via via sviluppata sino ad ottenere la validità per la Coppa Rally di Zona3 che da quest’anno, include solo le principali gare di Lombardia.

“Siamo felici ed orgogliosi di poter ospitare un evento di tale caratura – afferma il sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi – perché da alcuni anni la nostra città, che è il perfetto baricentro di una valle che si sviluppa dal Lago d’Iseo fino al Passo del Tonale, ospita eventi sportivi di alto livello accogliendo atleti di fama nazionale ed internazionale. Dopo il ciclismo, il trial, l’enduro e la pallavolo, il rally va ad unirsi a questo ampio ventaglio di discipline che possono godere della nostra ospitalità. In quanto rinomato centro termale la disponibilità alberghiera è notevole e chi farà parte della gara avrà modo di godere di tutti i servizi utili anche solo spostandosi a piedi dal Centro Congressi”.

Una location ad hoc, si diceva, per una gara che ha già fatto parlare ampiamente di sé per via delle rinnovate e tanto gradite prove speciali. Ora l’attesa è per il 22 febbraio quando verranno aperte ufficialmente le iscrizioni.

Concerto – Per celebrare i dieci anni del Camunia Rally, gli organizzatori della New Turbomark Rally Team hanno organizzato un concerto di prestigio. Domenica 24 marzo alle 21, sul palco allestito al Centro Congressi si esibirà infatti Omar Pedrini, rocker bresciano già leader dei Timoria, legato anche da una forte amicizia con la famiglia Zagami a capo del gruppo promotore. Lo “zio rock”, ha annunciato da alcuni mesi la riduzione delle sue esibizioni live ma non ha saputo dire di no alla proposta di un live che potrà arricchire una cornice già di per sé fantastica, quella del Camunia Rally 2024.