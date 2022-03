La grande opera di Lorenzo Quinn sul lago d’Iseo slitta al 2023

giovedì, 3 marzo 2022

Sulzano – La grande opera di Lorenzo Quinn, “You are the world”» attesa sul lago d’Iseo per l’estate 2022, slitterà al prossimo anno. La decisione sarebbe stata presa dallo stesso artista per una sua diversa calendarizzazione dei suoi impegni: a darne notizia la sindaca di Sulzano, Paola Pezzotti (a destra nella foto) dato che, non esisterebbero altri motivi come la realizzazione del teatro balneare o la piattaforma galleggiante che troverà spazio davanti al lido di Sulzano e dalla quale partirà la passerella di Quinn, che è anche propedeutica all’opera dell’artista americano poiché permetterà che vi si agganci il pontile proteso verso Montisola.