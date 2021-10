Itinerari Organistici Bresciani: concerto di Marco Ruggeri a Bienno

sabato, 2 ottobre 2021

Bienno – Nell’ambito della rassegna “Itinerari Organistici Bresciani” domenica 10 ottobre – alle 16 – nella chiesa parrocchiale di Bienno (Brescia) si terrà il concerto di Marco Ruggeri in uno dei più antichi organi della Valle Camonica. Infatti l’organo della chiesa parrocchiale di Bienno (nella foto) è stato costruito da Giovanni Manzoni e Figli nel 1891, sul materiale degli organi precedenti, risalenti al primo ’600, al 1750 e al 1822.

Il primo restauro da parte dell’Antica Ditta Organaria Cavaliere Emilio Piccinelli di Ponteranica (Bergamo) è del 1961. Il recente restauro, iniziato nel 2017 e conclusosi nel 2018 ad opera della stessa ditta, ha riportato lo strumento alla conformazione del 1891.

Domenica 10 ottobre, nel concerto che prenderù avvio alle 16, Marco Ruggeri proporrà un ricco repertorio: Johann Sebastian Bach, 1685-1750, Toccata in Re, BWV 912; Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, Variazioni in Do, K 265 sopra “Ah, vous dirais-je, maman”; Georg Böhm, 1671-1733, Partite sopra “Freu dich sehr, o meine Seele”; Marco Enrico Bossi, 1861-1925, Berceuse, op. 122/8 e Bagatelle, op. 122/5; Louis Vierne, 1870-1937, Arabesque; Felice Moretti (Padre Davide da Bergamo), 1791-1863, Sinfonia in Si bemolle.

Marco Ruggeri (nella foto), è nato a Cremona nel 1969, si è diplomato in Organo, Clavicembalo e Direzione di coro ai Conservatori di Piacenza e Brescia, dopo aver studiato con G. Crema, E. Viccardi, G. Fabiano, N. Scibilia, P. Ugoletti e M. Ghiglione.

Si è perfezionato in varie accademie europee e, in particolare, con Andrea Marcon alla Schola Cantorum di Basilea (1997-98). Ha vinto numerosi premi in concorsi di esecuzione, tra cui il 1° premio al Concorso Clavicembalistico di Bologna nel 1997.

Laureato con lode in Musicologia, si dedica allo studio della musica organistica e dell’organaria italiana dell’Ottocento, pubblicando saggi e edizioni. Per Ricordi ha pubblicato un apprezzato Manuale di basso continuo (2012); recentemente ha curato una corposa antologia di musica organistica italiana contemporanea (Hortus deliciarum, Ed. Carrara 2019) in omaggio a Giancarlo Parodi.

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, anche in Duo con la violinista Lina Uinskyte, con la quale ha registrato vari CD rche hanno riscosso l’apprezzamento della critica (5 stelle Amadeus). Come solista ha inciso oltre 20 CD, tra cui una collana in uscita per Brilliant Classics sull’Ottocento organistico italiano.

È organista co-titolare dell’organo Mascioni della Cattedrale di Cremona, strumento sul quale ha eseguito l’opera omnia per organo di J. S. Bach e D. Buxtehude. Consulente per il restauro degli organi presso la Direzione Regionale di Milano (2006-2012) e la Diocesi di Cremona(1998-2021), è schedatore autorizzato CEI-ICCD per i contributi per i restauri degli organi (fondi dell’8 per mille). È docente di ‘Organo e musica liturgica’ presso il Conservatorio di Darfo-Brescia e la Scuola Diocesana ’S. Cecilia’ di Brescia.