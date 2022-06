Iseo Estate: tre mesi di musica, cultura e spettacoli teatrali

giovedì, 30 giugno 2022

Iseo – Musica, concerti, arti, cultura, spettacoli teatrali e cinema, sport e tempo libero: è ricca l’estate a Iseo (Brescia). Il cartellone è iniziato in questo mese e si concluderà a fine settembre.

Fino al 25 settembre è in programma sull’esposizione di sculture di Johan Friso sculpture exhibition “Playground“, mentre nel prossimo fine settimana si terranno spettacoli teatrali, dal 7 al 9 luglio Iseo Jazz, il 19 un convegno su “Legalità e magistratura”, dal 14 al 24 luglio evento gastronomico con la settimana della Tinca, il 30 e 31 luglio “Quando il Barbarossa” prese Iseo Historical Reenactment.

Ad agosto dal 3 al 7 festa della Madonna della Neve, festival dei laghi lombardi dal 5 al 6 agosto, il 7 tributo a Ennio Morricone , il 15 concerto di Ferragosto, dal 19 al 21 spettacolo di artisti di strada, il 28 agosto 24esima traversata del lago. A settembre il 4 festival della Lavanda , l’8 astrofili a Clusane, 10-11 Yseo For Sport, l’11 sagra del pesciolino e in chiusura il 30 Toni Capuozzo in Castello presenterà il suo libro.