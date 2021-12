Il libro “Ossimo nella storia” donato alle famiglie del paese

lunedì, 13 dicembre 2021

Ossimo – Il libro “Ossimo nella storia” scritto da Giacomo Goldaniga e Annalisa Cescato con la collaborazione di nove persone ed esperti entrerà in tutte le case del paese. La notizia è stata svelata nel corso della presentazione del libro che è stato presentato sabato pomeriggio alla presenza degli autori, dei collaboratori. Un folto gruppo di persone ha gremito la sala e seguito con interesse i diversi interventi.

Il libro ricostruisce la storia di Ossimo dalla preistoria ai giorni nostri. Una ricerca complessa e multidisciplinare che porta alla luce aspetti sconosciuti del paese camuno. Gli autori del libro, Giacomo Goldaniga e Annalisa Cescato, e i collaboratori hanno illustrato durante l’incontro dell’altro la storia di nomi, famiglie, albero genealogico, con l’origine dei cognomi, fino ad arrivare al dialetto che rappresenta un pezzo importante di Ossimo. “Le generazioni prima della nostra – è stato ricordato nell’incontro – avevano il dialetto come prima e spesso unica lingua. Oggi resta in piccoli ambiti familiari o di comunità locale”. E durante l’incontro è stato presentato un racconto in dialetto del “signor Silvio”, che ha strappato gli applausi del pubblico.

Grazie all’Amministrazione comunale di Ossimo, Comunità Montana di Valle Camonica, Pro loco e per “Osem”, la pubblicazione “Ossimo nella storia” verrà regalata a tutte le famiglie per Natale, così da custodire il patrimonio storico e culturale del paese.