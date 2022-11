Cucina e territorio: a Breno l’incontro con Eugenio Signoroni

giovedì, 17 novembre 2022

Breno (Brescia) – Incontro con Eugenio Signoroni al Palazzo della Cultura di Breno (Brescia). Slow Food Valle Camonica e Associazione Ristoratori Valle Camonica-Sebino, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, organizzano per lunedì 21 novembre alle 15:30 al Palazzo della Cultura di Breno, un incontro con Eugenio Signoroni, curatore della Guida “Osterie d’Italia” di Slow Food Editore, scrittore ed esperto di cultura enogastronomica, collaboratore di numerose riviste e curatore anche della guida “Birre d’Italia”.

L’evento sarà l’occasione per comprendere al meglio, attraverso le parole di chi ne cura il progetto editoriale, l’importanza della Guida “Osterie d’Italia” e dei valori che la permeano. Infatti, è già numerosa la presenza di locali camuni all’interno della Guida, risultato dell’impegno di professionisti capaci e attenti, ma anche sintesi di un lavoro che negli ultimi anni è stato fatto dal territorio valligiano, che ha saputo esprimere al meglio le sue tante potenzialità e che sta imparando a fare rete per far conoscere i prodotti eccellenti della Valle Camonica.

Secondo l’assessore Massimo Maugeri “l’incontro vuole essere dunque un momento di riflessione, presa di coscienza e dibattito per continuare a percorrere la strada intrapresa e guardare insieme al futuro del nostro territorio”.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra Condotta Slow Food Valle Camonica, impegnata fin dalla nascita sensibilizzare sull’utilizzo dei prodotti locali, e l’Associazione Ristoratori Valle Camonica-Sebino con cui è nata una stretta collaborazione basata sulla condivisione di intenti, che si manifesta sempre più sulle tavole dei ristoranti camuni attraverso piatti che diventano sintesi della tradizione di un’intera comunità.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Valle Camonica in Tavola” promosso dall’Assessorato alla Cultura della Comunità Montana, che propone anche in tale occasione, la mostra fotografica “Osteria: che posto!” curata dal fotografo Emanuel Montini.