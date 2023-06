Breno, oggi riapre il castello: le iniziative del Luppoleto Camuno

venerdì, 2 giugno 2023

Breno (Brescia) – Da oggi riapre il castello di Breno (Brescia), grazie al gruppo del Luppoleto Camuno. Ieri sera il vernissage: i nuovi gestori puntano su un servizio innovativo ed eventi sette giorni su sette nello storico Castello, con spettacoli teatrali, laboratori e attività per famiglie e bambini, serate in musica, mostre, quindi aperitivi, pranzi e cene in castello.

Durante la presentazione della nuova stagione è stata ripercorsa la storia del Castello di Breno dal 1454, con le famiglie e i casati che vi sono passati, fino ai giorni nostri. Il gruppo Luppoleto Camuno con quattro giovani – Luca Zenti, Carlo Sacellini, Roberto Veniano e Riccardo Bellini – punta a ridare vita al castello. Giacomo Perini nel ruolo di castellano ha raccontato – nella serata di ieri – l’amore a prima vista con il Castello di Breno e il progetto per rivitalizzare una delle migliori location della Valle Camonica.

Tra le prime iniziative che prenderanno avvio oggi: laboratori per bambini, serate con balli latino americano, arte e la mostra fotografica di Marco Conforti. Il sindaco di Breno, Alessandro Panteghini, ha posto l’accento sul progetto dei nuovo gestori auspicando che “l’innamoramento dei nuovi gestori possa diventare matrimonio“, mentre l’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, ha parlato di “entusiasmo contagioso dei giovani che credono e puntano a valorizzare luoghi simbolo della valle, come il castello di Breno”. Da oggi parte un progetto innovativo che potrebbe fare scuola per l’intera Valle Camonica: il castello di Breno sarà aperto sette giorni su sette, dalle 9 alle 22 nei giorni feriali e dalle 9 a mezzanotte nei festivi.