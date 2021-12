Borno, l’artista Vanoli ha allestito il presepe meccanico

domenica, 12 dicembre 2021

Borno – E’ stato allestito nella suggestiva chiesetta di San Fiorino, in via Milano a Borno (Brescia), il presepe meccanico realizzato in oltre 50 anni da Gino Vanoli, artista di Malegno (Brescia), che occupa una superficie di 35 metri quadri, conta 200 tra personaggi realizzati a mano e scene animate con 180 movimenti meccanici, oltre a luci e suoni che creano un’atmosfera natalizia. Una tradizione – fatta eccezione per il 2020 causa pandemia – che si rinnova di anno in anno e che viene visitato in questo periodo da centinaia di persone, residenti e turisti.

Nell’allestimento l’artista, che ogni anno arricchisce il presepe con novità, è stato aiutato dagli alpini, do volontari della Pro loco di Borno, con il supporto della parrocchia e dell’Amministrazione comunale. Il presepe nella chiesetta di San Fiorano a Borno è visitabile fino al prossimo 23 gennaio nei giorni feriali dalle 14 alle 18 e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.