“Abitare un paese, in montagna”: l’architettura in mostra a Vione

sabato, 25 dicembre 2021

Vione – Valorizzazione e recupero del patrimonio civile e rurale degli antichi borghi. Vione (Brescia) ospiterà dal 28 dicembre al 30 gennaio 2022 la rassegna “Abitare un paese, in montagna” che prevede la collocazione di progetti architettonici riguardanti esperienze di recupero di architetture storiche alpine all’interno del centro storico del borgo montano dell’alta Valle Camonica. All’interno del centro storico saranno collocati 23 progetti architettonici riguardanti esperienze di recupero di architetture storiche alpine, di cui 3 progetti locali, 9 di professionisti svizzeri, e gli altri a livello nazionale.

La mostra, promossa dal Distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica, Comune di Vione, Museo etnografico l’Zuf di Vione e l’Associazione Architetti Camuni ARCA, è curata da Giorgio Azzoni, architetto, docente di Storia dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte Moderna all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia e consulente scientifico del Musil (Museo dell’Industria e del Lavoro E. Battisti) di Brescia e direttore artistico della rassegna di arte contemporanea aperto art on the border del Distretto Culturale di Valle Camonica.

“Il percorso che iniziamo con questa mostra di architettura – spiega l’assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, Attilio Cristini – è un primo passo ed è un laboratorio per tutta la valle con Vione che diventa un punto di sperimentazione di nuovi processi per la comunità”. Il sindaco di Vione, Mauro Testini, durante la presentazione della mostra, ha parlato “di edifici iconici tra il mondo rurale e residenziale”

I progetti presentati nella mostra riguardano interventi di recupero sul patrimonio esistente rurale dei piccoli borghi alpini, attuati mediante l’inserimento di elementi e spazi architettonici dichiaratamente moderni ma in dialogo con l’esistente. È composta da 13 teli appesi su edifici del paese che rappresentano una immagine di progetti realizzati, accompagnati da una parola chiave che aiuta ad entrare in relazione con il valore rappresentato dall’intervento, da 10 steli disseminati per strade e piazze del paese e sei pannelli raggruppati in un tabià reso visitabile che illustrano i progetti realizzati.

È inoltre presente una sezione particolare dedicata all’architetto svizzero Hans-Jorg Ruch & Partner di cui sono presentati sei progetti esemplari realizzati in Engadina.

La mostra – come svelato dall’assessore Attilio Cristini – si accompagna con una guida-catalogo disponibile presso gli uffici Comunali e il bar e negozio del paese.

In occasione della Mostra è allestito presso la biblioteca di Vione, consultabile in orari di ufficio comunale, un nuovo fondo librario tematico “Abitare un paese, in montagna”, comprendente oltre 30 titoli che trattano di architettura, di analisi sociali ed economiche e di processi di sviluppo della montagna alpina. Il fondo verrà arricchito annualmente seguendo le novità editoriali. L’inaugurazione della mostra è in programma martedì 28 dicembre, alle 17, a Vione.