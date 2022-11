Vettura confiscata e autista denunciato dalla Polizia Stradale di Mese

venerdì, 25 novembre 2022

Mese (Sondrio) – Ragazzo prende a calci auto della Polizia Stradale e confiscata l’auto a giovane ubriaco al volante.

Nella serata di ieri una pattuglia della Polizia Stradale di Sondrio, distaccamento di Mese (Sondrio), a Menaggio (Como) notava un veicolo coinvolto in un incidente stradale autonomo senza feriti.

A seguito del controllo il conducente L. M. di 28 anni, residente i Alto Lario, risultava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolico superiore al triplo del limite consentito. Il conducente, in evidente stato di agitazione, scendeva dal veicolo e danneggiava con un calcio l’autovettura della polizia rompendo la mascherina del veicolo.

Chiamata sul posto sul posto la madre del giovane, richiedeva l’intervento di personale sanitario per calmare il figlio.

Il giovane veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza, con relativo ritiro della patente, e per danneggiamento aggravato di cose destinate a pubblico servizio.

Sempre nella serata di ieri, a Dubino (Sondrio), una pattuglia di Polizia Stradale di Mese ha ritirato la patente di guida a A.D., 41 anni, residente in provincia di Sondrio avente un tasso alcolico oltre sei volte il limite consentito (3,03 lt/g). Oltre al ritiro della patente si è proceduto anche al sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Nelle ultime due settimane nell’ambito dei controlli finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Mese ha sequestrato sostanze stupefacenti a cinque persone segnalandole per il provvedimento di sospensione della patente, denunciato due persone per guida sotto l’effetto di stupefacenti e 4 persone per guida sotto l’effetto di alcol. Ha inoltre denunciato una persona per uso di patente straniera falsa.