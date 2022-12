Vandali danneggiano il presepe in un rione di Paratico

domenica, 18 dicembre 2022

Paratico – Vandali in azione a Paratico (Brescia), distrutto il presepe ai Tengatì, una delle zone dove i volontari hanno realizzato in un’aiuola un diorama con figure del Natale, orsi bianchi, renne, pupazzi di neve e luci colorate con albero di Natale. L’altra sera sono state ribaltate le figure e danneggiate le luminarie. I volontari non si sono persi d’animo e hanno riallestito di nuovo il presepe. L’auspicio dei volontari è che non si ripeta più quanto accaduto l’altra sera ai Tengatì e un anno fa nel rione Pais.