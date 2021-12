Valtrompia, lutto per la scomparsa del 24enne Fabio Pedretti

domenica, 5 dicembre 2021

Gardone Valtrompia – La Valtrompia in lutto per la scomparsa di Fabio Pedretti nel giorno del suo compleanno. Il runner 24enne ha perso la vita ieri sera durante l’Uno di Monticelli, manifestazione di trail running in notturna.

In Franciacorta, la tragedia si è consumata dopo 20 km di gara quando il giovane è stato colto da malore. Immediati i soccorsi prestati dagli atleti con lui in corsa prima dell’arrivo dei soccorritori con defibrillatore. Il giovane è stato portato all’ospedale di Ome, dove è giunto in condizioni disperate. Foto @Instagram.