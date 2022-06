Valtellina e Valchiavenna piangono Vincenzo Cornaggia

giovedì, 9 giugno 2022

Sondrio – La Valtellina e la Valchiavenna piangono Vincenzo Cornaggia, già presidente del Consorzio di Tutela Bitto e Valtellina Casera Dop. L’attuale presidente Marco Deghi, il consiglio e tutto il personale del Consorzio di Tutela Bitto e Valtellina Casera Dop (CTCB) esprimono il loro profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa. Vincenzo Cornaggia (nella foto), sessantadue anni, profondo conoscitore del mondo caseario e imprenditore agricolo attento e appassionato, è stato presidente del CTCB per quattro mandati, dal 2010 al 2022, mettendosi instancabilmente a disposizione fino all’ultimo per i suoi soci. “Ci lascia una persona di estremo valore – commenta il presidente, Marco Deghi -. Fondamentale è stato il suo contributo per il riconoscimento e la valorizzazione delle due Dop in questi anni. La sua passione per il lavoro e il suo esempio ci accompagneranno sempre”.

Il Consorzio per la Tutela dei Formaggi Bitto e Valtellina Casera opera dal 1995 in provincia di Sondrio per difendere l’unicità dei due formaggi Dop valtellinesi, tutelarli da qualsiasi imitazione e promuoverli sul mercato nazionale ed internazionale. E lo fa grazie ad una serie di scrupolosi controlli sull’intera filiera. I soci del Consorzio, che appartengono alle due filiere produttive sono 165 tra allevatori, produttori e stagionatori, piccole e grandi aziende zootecniche, latterie di paese e moderni caseifici. Dal 1996 Valtellina Casera e Bitto hanno conseguito la Dop: la loro produzione segue ritmi, saperi e regole ben precise dettate dai disciplinari di produzione, a garanzia dell’origine e dell’unicità di questi formaggi. L’ente certificatore a garanzia del consumatore è dal 1998 il CSQA di Thiene.