Valtellina, 37enne in carcere per spaccio di droga e ricettazione

mercoledì, 21 settembre 2022

Sondrio – I Carabinieri della Stazione di Sondrio hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale nei confronti di un 37enne di origini medio orientali residente in questo capoluogo.

Lo straniero è stato condannato alla pena di mesi 11 di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti e ricettazione, commessi in questo capoluogo nell’anno 2017.

Nella circostanza, il medesimo era stato arrestato dai militari della Stazione di Sondrio che, durante una perquisizione domiciliare, lo avevano trovato in possesso di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e di una bicicletta rubata. Lo straniero, rintracciato in città, è stato tradotto in carcere per l’esecuzione della pena.