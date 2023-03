Valfurva, recuperato dal Soccorso Alpino scialpinista 63enne

venerdì, 17 marzo 2023

Santa Caterina Valfurva (Sondrio) – Intervento per il Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna e i tecnici della Stazione di Valfurva per recuperare uno scialpinista 63enne travolto da una valanga in Val Sclanera, zona Plaghera.

Stava praticando freeride quando c’è stato il distacco, a circa 2700 metri di quota. Indossava l’airbag e questo gli ha permesso di restare in superficie ed è stato trascinato a valle per circa 300 metri. Il fronte della valanga è di circa 50 metri. L’uomo ha riportato traumi ma è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), pronta a intervenire in base anche una squadra territoriale del Cnsas, con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Il 63enne è stato valutato e trasportato all’ospedale di Sondalo (Sondrio).