Valanga in Marmolada, travolti due gruppi di escursionisti

domenica, 3 luglio 2022

Canazei – Una grossa valanga si è staccata oggi in Marmolada e sono in corso le operazioni di soccorso in Marmolada dove nel primo pomeriggio si è verificata una valanga di ghiaccio di grosse dimensioni. Sono rimasti coinvolti alcuni escursionisti che erano in cordata ed il bilancio secondo quanto è stato finora ricostruito sarebbe pesante.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti sta raggiungendo Canazei (Trento) dove è stato allestito un punto operativo. Mobilitazione da parte del Soccorso Alpino Trentino e delle forze dell’ordine che stanno raggiungendo la zona.