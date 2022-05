Una strage sulle strade del Trentino: Matteo Mazzoli l’ultima vittima

lunedì, 30 maggio 2022

Nago Torbole – Salgono a cinque i motociclisti vittime di incidenti stradali in Trentino negli ultimi dieci giorni. Una strage: l‘ultima vittima è Matteo Mazzoli, 22 anni di Nago (Trento) morto in un incidente stradale sulla Gardesana Orientale, tra Torbole e Malcesine all’altezza della galleria in roccia.

Ieri il giovane in sella alla sua moto si stava recando al lavoro, quando è finito contro una parete rocciosa che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Riva del Garda, l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza e la Polizia stradale di Riva del Garda che ha effettuato i rilievi del incidente fatale al 22enne. Con Matteo Mazzoli salgono a cinque i motociclisti morti negli ultimi dieci giorni in Trentino, di cui tre nella zona del Garda.