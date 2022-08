Turista si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge: in corso le ricerche

domenica, 21 agosto 2022

Iseo – Si tuffa nel lago d’Iseo e non riemerge. L’allarme è scattato poco dopo le 18, quando un amico del turista tedesco 20enne disperso nel Sebino ha lanciato l’allarme dalla “Spiaggetta” di Iseo (Brescia).

L’amico ha spiegato di averlo visto entrare in acqua, poi non è emersa. Sul posto sono giunte le squadre di soccorso i vigili del fuoco da Treviglio e dal comando provinciale di Brescia, i sub, quindi le ambulanze della Croce Rossa e i carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nella zona antistante la “Spiaggetta”. Il 20enne tedesco era in vacanza in un campeggio della zona.