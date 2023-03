Truffa dello specchietto, nuovi episodi sulle strade del Bresciano

giovedì, 16 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Attenzione alla truffa dello specchietto. Nell’ambito dei normali servizi di vigilanza effettuati dalla Polizia Stradale di Brescia sulle principali autostrade e statali – tra cui anche la strada del Tonale – vengono segnalati alcuni episodi. In questi casi i truffatori lamentano di aver subito un danno allo specchietto laterale, durante la marcia, magari in caso di sorpasso, da parte delle loro ignare vittime e ricorrono allo stratagemma di chiedere un rimborso in contanti, con la scusa di evitare di attivare le varie assicurazioni per la riparazione.

È quanto avvenuto nei giorni scorsi in A21, nel tratto autostradale che porta da Brescia verso Cremona, ove un cittadino è stato avvicinato in area di servizio da un veicolo con uno specchietto danneggiato. Il conducente di questo veicolo, una volta avvicinatosi al malcapitato applicando tra l’altro con destrezza dei segni sullo specchietto laterale dello stesso, lo ha accusato di essere responsabile del danno. Successivamente ha proposto un rimborso in contanti per una cifra intorno ai 270 euro al fine evitare di compilare la constatazione amichevole. Il cittadino, in un primo momento, convinto di aver inavvertitamente provocato quel danno, ha accettato quella soluzione, salvo poi rendersi conto della truffa subita e recarsi negli uffici della Polizia Stradale di Brescia per sporgere regolare denuncia.