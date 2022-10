Trento: è morto Gabriele Silvestrin, fondatore del Nidil

martedì, 25 ottobre 2022

Trento – E’ morto Gabriele Silvestrin (nella foto), fondatore del Nidil del Trentino, figura storica della sinistra.

“NIdiL Cgil del Trentino si unisce al dolore della famiglia di Gabriele Silvestrin, storico fondatore in Trentino della Categoria che rappresenta il mondo dei lavoratori somministrati, dei collaboratori, degli autonomi, dei disoccupati e di tutti i lavoratori atipici.

Lascia un profondo vuoto un uomo dalla immensa passione sindacale che aveva contribuito a tutelare migliaia di lavoratori nel corso degli anni. In veste di primo Segretario Generale della Categoria in Trentino aveva portato avanti lunghe battaglie a tutela di una galassia di lavoratori che spesso trovano la strada in salita dovendosi districare tra le mille difficoltà della precarietà lavorativa.

Tutta la Categoria ricorda con grande affetto lo spirito battagliero, l’umiltà e l’umanità di un compagno sempre pronto ad aiutare con grande competenza i lavoratori sfruttati e i disoccupati. In anni di lotte sindacali si era sempre distinto denunciando la distorsione di un sistema, facendo emergere con forza la realtà di coloro che vivono quotidianamente la precarietà dei contratti poveri”, il saluto dei responsabili NIdiL Cgil.