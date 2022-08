Trento, 18enne tunisino arrestato dai carabinieri per spaccio di droga

lunedì, 8 agosto 2022

Trento – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto un 18enne tunisino per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Mentre i militari perlustravano le vie cittadine, hanno notato il giovane che, da solo, percorreva in sella alla sua bici la centrale Via Santa Croce.

Il ragazzo, temendo l’imminente controllo di polizia, ha tentato di eludere il controllo, effettuando in sella alla bicicletta delle manovre che impedissero ai militari di raggiungerlo. I militari, insospettitisi per tale atteggiamento, senza mai perdere di vista il giovane, riuscivano comunque a raggiungerlo e a procederne all’identificazione.

L’atteggiamento agitato e impaziente del giovane induceva i militari ad approfondire la situazione; il ragazzo pertanto, accompagnato presso la Caserma di via Barbacovi, veniva perquisito: in una tasca interna dello zaino veniva rinvenuto un involucro in plastica contenente cocaina per un peso complessivo di circa 18 grammi e un’ingente somma di denaro ammontante a circa 400 euro.

Il neomaggiorenne, peraltro gravato da pregiudizi penali specifici, è stato quindi arrestato e ristretto in camera di sicurezza, ove permarrà in attesa di essere presentato dinanzi al giudice per l’udienza di convalida.