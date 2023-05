Tragedia in montagna: cade in un burrone sopra Sondalo, muore 47enne

giovedì, 4 maggio 2023

Sondalo (Sondrio) – Tragedia in montagna: 47enne valtellinese trovato privo di vita in un burrone. Il 47enne era uscito per un’escursione in cerca di minerali, non era rientrato a casa e i familiari avevano lanciato l’allarme. Dopo ore di ricerche durate tutta la notte da parte dei tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio, con l’elicottero giunto da Trento e i colleghi del Soccorso Alpino della VII Delegazione, il corpo del 47enne è stato individuato sopra l’abitato di Sondalo e recuperato.

Secondo i primi accertamenti il 47enne sarebbe morto a causa dei gravi traumi riportati cadendo per almeno un centinaio di metri in un burrone in territorio di Sondalo.