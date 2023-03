Tragedia di Berbenno, fiaccolata in ricordo di Meriton e Manuel Gabriel

giovedì, 16 marzo 2023

Sondrio – Fiaccolata per ricordare i due ragazzini morti alla stazione di San Pietro Berbenno (Sondrio) e raccolta fondi per il rimpatrio salma di Meriton Ajeti in Kosovo.

Proseguono le indagini della Procura di Sondrio sulla tragedia di domenica pomeriggio alla stazione del paese valtellinese, dove due ragazzini – Meriton Ajeti, 15 anni, originario del Kosovo e residente a Sondrio, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, 17 anni, nato a Gallarate e residente a Sondrio – hanno attraversato i binari, mentre sopraggiungeva il treno partito da Sondrio e diretto a Milano Centrale e non hanno avuto scampo. In attesa del nullaosta alla sepoltura della Procura, si è svolto un momento di raccoglimento al Centro culturale islamico a Sondrio per Meriton Ajeti ed è stata raccolta una colletta da parte della comunità musulmana per sostenere la famiglia nel riportare in Kosovo il 15enne, per la cerimonia funebre e la sepoltura, ma più che altro per aiutare la mamma: sono stati raccolti 7mila euro. Il viaggio per il rimpatrio sarà definito dopo il nullaosta del magistrato.

Intanto il sindaco di Berbenno, Valerio Fumasoni, ha proclamato nel paese lutto cittadino, mentre domani pomeriggio, venerdì 17 marzo, alle 17:30 – è stata organizzata una camminata e fiaccolata in ricordo di Meriton e Gabriel, con partenza alla Piastra e ritorno alle 19 dopo un percorso di circa 4 chilometri