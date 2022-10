Tragedia al crossodromo di Rezzato: morto giovanissimo pilota

domenica, 2 ottobre 2022

Rezzato (Brescia) – Tragedia al crossodromo di Rezzato (Brescia). Un giovanissimo pilota, Andrea Roberti, 16 anni, è morto per le ferite riportate nel gravissimo incidente accaduto all’ora di pranzo, durante una gara al crossodromo della località bresciana.

Il 16enne, figlio unico, studente dell’Itis di Lonato del Garda (Brescia) e residente a Ponte San Marco, frazione di Calcinato (Brescia), durante una prova è caduto ed è stato travolto da altre moto, la gara è stata sospesa e il pilota è stato trasportato d’urgenza agli Spedali di Brescia, dove alcune ore dopo è stato dichiarato il decesso. Andrea Roberti aveva rinunciato alle vacanze per ottenere il patentino per la moto, la sua grande passione. E’ stata aperta un’inchiesta per fare chiarezza sull’incidente mortale.