Tragedia a Colorina, morto 72enne precipitato in un dirupo

mercoledì, 12 ottobre 2022

Colorina (Sondrio) – Cade per un centinaio di metri in zona montana, muore 72enne. L’incidente mortale è accaduto stamani nel boschi di Colorina (Sondrio), la richiesta d’intervento è giunta al 112 Nue alle 9:14 e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Delegazione Valtellina e Valchiavenna, i vigili del fuoco e carabinieri.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno recuperato il 72enne e l’equipe medica del 118 ha constatato il decesso. Il cadavere del pensionato che si era recato nei boschi alla ricerca di funghi, è stato trasportato all’obitorio del paese valtellinese, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto.

di A.Pa.

© Riproduzione riservata