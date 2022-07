Torbole: si tuffa e cade sugli scogli, grave 15enne

venerdì, 1 luglio 2022

Torbole – Soccorso un ragazzo di 15 anni che ha riportato traumi durante un tuffo. Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Riva del Garda (nella foto) sono intervenuti presso la spiaggia denominata “Baia azzurra” a Torbole (Trento), per soccorrere una persona a seguito di caduta in acqua.

Il ragazzo intento a praticare tuffi dalla celebre “Madonnina” presente sulla litoranea, è caduto sugli scogli. Fortunatamente ad assistere casualmente vi erano due giovani che vista la gravità della situazione hanno trasportato il 15enne sanguinante fino alla spiaggia a bordo di un Sup. Allertata la centrale unica di emergenza convergevano il personale di spiagge sicure e i vigili del fuoco abilitati al soccorso aquatico di Riva del Garda che prestavano le prime cure in attesa del medico di emergenza giunto sul posto in elisoccorso. Il ragazzo presentava ferite lacero contuse multiple ed è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto presente una motovedetta della capitaneria di Salò a supporto e i carabinieri per i rilievi del caso.