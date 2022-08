Torbole, grave 29enne investito nella Galleria Corno de Bo’

mercoledì, 31 agosto 2022

Torbole – Un pedone è stato investito oggi all’interno della Galleria Corno de Bo’ sulla statale 249 Gardesana Orientale in territorio di Torbole (Trento). Sul posto era presente un paramedico di nazionalità estera, in vacanza e che era nei pressi dell’incidente, che prestava le prime cure alla persona infortunata, successivamente giungeva in loco l’ambulanza di Trentino Emergenza che vista la situazione di politrauma faceva intervenire l’elisoccorso dalla centrale operativa di Trento.

Il 29enne investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. I vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento) provvedevano al trasporto dell’equipe da Torbole al luogo dell’evento, effettuando il necessario supporto al personale sanitario. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.