Tirano: la Polizia di Frontiera arresta cittadino macedone

venerdì, 7 ottobre 2022

Tirano (Sondrio) – Il personale del Settore di Polizia di Frontiera di Tirano (Sondrio), nell’ambito controlli previsti per il rilascio del permesso di soggiorno, a seguito di ulteriori verifiche, ha rintracciato e tratto in arresto un cittadino macedone, dando attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno. Il soggetto, responsabile di reati contro il patrimonio, era stato condannato alla pena della reclusione di mesi quattro e al pagamento della pena pecuniaria di euro 200. Il macedone è stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.