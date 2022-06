Tentò di uccidere la moglie a Bolzano, in carcere 45enne

giovedì, 2 giugno 2022

Bolzano – Tentò di uccidere la moglie: arrestato, sconterà più di 8 anni in carcere. La Squadra Mobile della questura di Bolzano ha tratto in arresto un cittadino albanese di 45 anni, che deve scontare la pena di 8 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione per il tentato omicidio della consorte, avvenuto a Bolzano l’1 marzo 2019 e per il quale fu arrestato in flagranza di reato.

L’ordine di carcerazione è stato emesso a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, rendendo definitiva la sentenza di condanna. L’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

La donna, che già all’epoca viveva in una casa protetta con le figlie dopo aver denunciato il marito per episodi di violenza, riportò gravissime ferite ma si salvò. L’uomo, accusato di tentato omicidio aggravato, anche dalla premeditazione. La Procura di Bolzano aveva chiesto la condanna a dieci anni di reclusione per il cittadino albanese che accoltellò la moglie in via Claudia Augusta a Bolzano. I giudici del tribunale di Bolzano l’hanno condannato a 8 anni, 5 mesi e 13 giorni, che ora è diventata definitiva.