Svaligia la camera della coinquilina, denunciata in Alto Adige. Carabinieri sanzionano anche dentista senza Green Pass

sabato, 11 dicembre 2021

Brunico – I militari della Stazione Carabinieri di Brunico hanno denunciato in stato di libertà una donna 39enne di Brunico ipotizzando a suo carico il reato di appropriazione indebita.

Il fatto è indubbiamente singolare, come molte assurdità che ai carabinieri capita quotidianamente di vedere e dover gestire e risolvere.

La vittima da qualche anno vive e lavora a Brunico. Sul lavoro ha fatto conoscenza con un’altra donna. Nel tempo diventano amiche e si crea un rapporto di fiducia sicché le due, per ovvi motivi di risparmio, condividono un appartamento non lontano dal centro città.

Quindi la defraudata quest’estate per motivi personali si era assentata per diversi mesi mantenendo con l’ “amica” un contatto a distanza con dei messaggi di testo. Rientrata a Brunico l’amara scoperta… l’(ex?)”amica” ha traslocato e la stanza della donna è stata svuotata… All’appello mancano effetti personali, arredamento, tv, pc, bicicletta e altre cose, per un valore di parecchie migliaia di euro. Alla poveretta altro non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri che, accertatisi della dinamica dei fatti, hanno deferito per appropriazione indebita la ex coinquilina alla Procura della Repubblica di Bolzano.

Ora la donna scomparsa ha riferito all’ex amica che non intende restituire nulla e anzi che ha buttato tutto. Sarà difficile ora per i carabinieri riuscire a recuperare il maltolto, ma non impossibile.

Dentista sanzionato

I militari del Nucleo antisofisticazione e sanità (NAS) Carabinieri hanno sanzionato un odontoiatra con studio dentistico nella città del Passirio.

I militari, nell’ambito del piano nazionale dei controlli disposto dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno ispezionato diversi centri odontoiatrici nel Burgraviato. In uno di essi, in pieno centro a Merano, il titolare, un settantacinquenne meranese, è stato trovato senza certificazione verde, né vaccino né tampone.

L’uomo è stato quindi destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. è stato fortunato che il decreto-legge 172 del 26 novembre ha di fatto depenalizzato la condotta degli esercenti la professione sanitaria senza certificazione verde che prima rispondevano del reato di esercizio abusivo di professione mentre ora solo di una violazione amministrativa.

Vilipende i carabinieri, denunciato

I militari della Compagnia Carabinieri di Ortisei hanno denunciato un residente 35enne ipotizzando a suo carico i reati di vilipendio alle forze armate e discriminazione.

Il brillante gardenese ha girato un video con uno smartphone e lo ha divulgato in giro per la valle tramite WhatsApp.

I carabinieri poco prima erano passati a Selva di Val Gardena nei pressi della biglietteria e della stazione a valle della funivia “Ciampinoi”. La fila degli sciatori era un po’ troppo serrata e i carabinieri, usando il megafono, hanno invitato tutti a coprirsi le vie aeree e tenere un adeguato distanziamento interpersonale.

L’uomo, non si sa per quale motivo, ha quindi girato il video in cui, in lingua ladina, dice in sintesi che nessuno ha rispettato le richieste dei carabinieri perché non lo hanno detto in inglese e che i carabinieri non sanno parlare l’inglese poiché sono dei “terroni”.

Evidentemente l’arrivo delle festività natalizie anche in lui ha portato una ventata di altruismo e di amore per il prossimo.

Il video è diventato così virale in Gardena che ovviamente è arrivato sul telefonino anche di qualche carabiniere che, evidente non così incapace nelle lingue, ha inteso il ladino e ha deciso di denunciare l’uomo, senza fare nemmeno la fatica di identificarlo poiché dal video stesso e dalla voce è stato molto agevole farlo.

Ora, deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano, dovrà difendersi dalle accuse di vilipendio alle forze armate e di ingiurie di tipo discriminatorio.