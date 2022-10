Sulla Sebina occidentale tre motociclisti morti in poche ore

domenica, 9 ottobre 2022

Riva di Solto (Bergamo) – Una strage sulle strade: tre croci in poche ore sulla Sebina occidentale, la litoranea bergamasca del lago d’Iseo. A Predore (Bergamo) ha perso la vita Elia Martinelli, 23 anni, di Tavernola, con la sua moto si è schiantato contro un albero a lato dell’ex statale 469, mentre l’amico che era in sella con lui è rimasto ferito. La comunità di Tavernola Bergamsca, dove il giovane era conosciuto, è in lutto e messaggi di cordoglio e vicinanza sono giunti alla famiglia. Invece a Riva di Solto (Bergamo) in un tamponamento tra due moto sono deceduti Michele Ferrecchia, 56 anni di Monza, e Stefano Varsi, 55 anni, orginario di Cagliari.

La ricostruzione della dinamica dei due incidenti motociclistici è affidata ai carabinieri della Compagnia di Clusone e delle Stazione di Tavernola e Lovere.