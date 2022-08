Sul sentiero Vertical Corna Trentapassi recuperata persona in difficoltà

mercoledì, 10 agosto 2022

Marone – Intervento di soccorso di una persona in difficoltà su uno dei sentieri più panoramici del Sebino. Nelle prime ore del pomeriggio una squadra del comando dei vigili del fuoco di Brescia e del Soccorso Alpino, con il supporto di un elicottero vigili del fuoco Drago 153 giunto da Varese è intervenuta sul sentiero Vertical Corna Trentapassi per il recuperare una persona in difficoltà impossibilitata a procedere a causa sentiero impervio.

Grazie all’intervento dell’elicottero Drago 153 la persona è stata soccorsa e trasportata presso la piazzola di Zone (Brescia) in buona salute.