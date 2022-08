Spaccio nel Bresciano, cinque arresti dei carabinieri

mercoledì, 31 agosto 2022

Verolanuova – I carabinieri della Compagnia di Verolanuova (Brescia) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati – 3 in carcere e 2 agli arresti domiciliari – emessa dal Gip del tribunale di Brescia su richiesta della Procura di Brescia, nei confronti di altrettanti indagati che sarebbero ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, all’esito di perquisizione domiciliare, uno dei destinatari della misura è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi.