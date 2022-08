Spaccio in Valtellina: due giovani arrestati dai carabinieri

venerdì, 5 agosto 2022

Talamona – Prosegue l’attività dei carabinieri in Valtellina per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, in particolare nei boschi della Bassa Valle. Gli uomini dell’Arma, in particolare quelli del N.O. R.M della Compagnia di Sondrio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani di origine marocchina di 25 e 20 anni irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

I carabinieri hanno fermato lungo la statale 38 dello Stelvio hanno fermato a Talamona (Sondrio) un’utilitaria con a bordo i due e a seguito della perquisizione veicolare sono stati rinvenuti, occultati all’interno del vano motore, 50 grammi di cocaina, verosimilmente destinati a essere venduti al dettaglio in vari punti della valle. I due sono stati arrestati e tradotti in carcere, dove sono stati posti a disposizione della Procura di Sondrio.