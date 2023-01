Spaccio in Alta Valtellina, 42enne arrestato dai carabinieri

martedì, 31 gennaio 2023

Grosotto (Sondrio) – Arrestato pusher in Alta Valtellina. I carabinieri della Stazione di Sondalo (Sondrio), durante un posto di controllo nel Comune di Grosotto, hanno fermato una Fiat Doblò condotta da un 42enne valtellinese, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, sospettando che lo stesso avesse della sostanza stupefacente, hanno proceduto alla perquisizione del furgone trovando nel vano di carico, nascosti tra gli attrezzi da lavoro, 11 grammi di marijuana, 21 di hashish e 535 euro in contanti.

La perquisizione è quindi proseguita nell’abitazione del 42enne dove sono stati recuperati altri 980 grammi di marijuana e 340 di hashish, oltre a materiale vario per la preparazione ed il confezionamento delle dosi.

La droga, il denaro e il restante materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato tradotto al carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.