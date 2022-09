Sondrio, espulso dalla Polizia di Stato extracomunitario

martedì, 20 settembre 2022

Sondrio – Espulso extracomunitario. La questura di Sondrio ha provveduto ad espellere un extracomunitario trentenne, scarcerato il 17 settembre scorso. Il soggetto, indagato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e violazione della normativa dell’immigrazione, era stato altresì denunciato nel 2021 per furto aggravato in concorso e per tale reato era stato condannato con sentenza definitiva alla pena di un anno e 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa.

Lo straniero è risultato privo di titolo di soggiorno sul territorio nazionale, pertanto, è stato emanato nei suoi confronti il decreto di espulsione dal Prefetto di Sondrio a seguito del quale il questore di Sondrio ha disposto il trattenimento presso il CPR di Milano per essere identificato ai fini dell’allontanamento definitivo dal territorio nazionale.