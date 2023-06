Sondrio, cocaina in auto: arrestati due sudamericani e una donna

sabato, 3 giugno 2023

Sondrio – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sondrio, nell’ambito dei servizi di prevenzione, sicurezza e controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente tre persone; una donna residente in provincia e due uomini originari della Repubblica Domenicana, dei quali uno residente nella provincia di Como e l’altro senza fissa dimora.

I FATTI

Poco dopo la mezzanotte odierna i militari, durante un posto di controllo all’ingresso del centro cittadino di Sondrio, hanno fermato un’autovettura che proveniva dalla bassa valle con all’interno tre persone; una donna al posto di guida e due uomini di origine straniera come passeggeri.

Nel corso del controllo è emerso che uno dei due uomini era irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora; a seguito della perquisizione effettuata sul posto sono stati rinvenuti all’interno dell’auto 100 grammi di cocaina.

Pertanto, i tre sono stati dichiarati in stato di arresto per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotti presso la casa circondariale di Como, la donna, e in quella di Sondrio gli altri due in attesa dell’udienza di convalida.